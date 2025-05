Produção de milho no MS impulsiona etanol e exportações de subprodutos

A safra de milho 2024/2025 em Mato Grosso do Sul deve alcançar 10,2 milhões de toneladas, conforme projeções do Projeto SIGA-MS, da Aprosoja/MS. Apesar do volume expressivo, menos de 1 milhão de toneladas deve ser exportado. O motivo é o consumo interno, que tem crescido com a produção de etanol e a fabricação de ração animal, destinos que, juntos, absorvem mais da metade da produção estadual.

O etanol de milho tem ganhado destaque no estado e no Brasil. Mato Grosso do Sul foi responsável por cerca de 1,55 bilhão de litros desse biocombustível na última safra, número que deve subir para 2,07 bilhões na próxima colheita. Com isso, o estado se consolida como o segundo maior produtor nacional, atrás apenas de Mato Grosso.

A produção de etanol de milho não se limita ao combustível. Subprodutos como o DDG e o DDGS — farelos ricos em proteína usados na alimentação de animais — também ganham espaço no mercado. Segundo a União Nacional do Etanol de Milho (Unem), Mato Grosso do Sul produziu 1,2 milhão de toneladas desses farelos na última safra, cerca de 30% da produção nacional.