Produtor de soja brasileiro desaparece e veículo é incinerado em Cerro Corá

Cultura

Academia de letras do estado retoma palestras com imortais da Associação Brasileira

A partir da próxima quinta-feira (27), a Associação Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL) inicia a temporada 2025 do projeto “ABL na ASL: Palestras Imortais”. A iniciativa contempla os Chás Acadêmicos, do qual participam nomes nacionais. Conforme a programação, ao longo do ano, os Chás Acadêmicos, realizados como parte do projeto, terão as presenças dos imortais Antonio […]