Produtores de leite fecham entrada de Laticínio Dica na MS-145 em Deodápolis por falta de pagamento

Na tarde desta quinta-feira (13), produtores de leite realizam uma manifestação em frente ao Laticínio Dica, que fica às margens da MS-145, entre Deodápolis e Presidente Castelo. Segundo o produtor Fernando dos Anjos, que entrou em contato com a reportagem da Massa FM Dourados, os produtores estão fazendo o segundo dia de uma manifestação pacífica pelo recebimento do pagamento do leite que já foi entregue no mês passado.

“Estamos com 60 dias de atraso e cada dia é uma promessa diferente. Só queremos receber o leite que já fornecemos. O laticínio pagando, vamos embora para casa”, afirma o produtor.

Outro produtor, que se identificou como Renato, o vencimento do pagamento que está sendo cobrado foi dia 25 de outubro. “Esse atraso vem sendo recorrente há vários meses, às vezes com cinco dias de atraso, mas agora está demais. Temos contas para pagar. Nossa manifestação é pacífica, só queremos receber o que temos direito. Ontem a polícia esteve aqui, nos acompanhou e orientou”, contou Renato.

O grupo impede a entrada e saída de caminhões em protesto contra a falta de pagamento pelo produto entregue. A mobilização é pacífica e busca chamar atenção para a crise enfrentada pelos produtores rurais.

Entramos em contato com o Laticínio Dica, porém até o momento não recebemos retorno.