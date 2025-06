Pressão, exposição e agressões levam a esgotamento de profissionais da saúde em MS

ENTREVISTA

Golden Motors lança Hyundai KONA Hybrid neste sábado

O quadro “Vitrine de Negócios”, do Programa Microfone Aberto, recebeu gerente da Golden Motors Dourados, Fabiano Dassan, que falou sobre o grande lançamento do Hyundai KONA Hybrid, que acontece na manhã deste sábado, dia 7 de junho. Segundo ele, o novo KONA traz tecnologia avançada, eficiência energética e um design que vai revolucionar as ruas. […]