Programa oferece 560 vagas em cursos técnicos gratuitos para setor de celulose em MS

Com foco no desenvolvimento regional e no fortalecimento da cadeia produtiva da celulose, o programa “Abrace este Projeto” está com inscrições abertas para 560 vagas em cursos técnicos gratuitos em três municípios de Mato Grosso do Sul, Inocência, Paranaíba e Três Lagoas. A iniciativa é promovida pela Arauco, por meio do Projeto Sucuriú, em parceria com o Senai, e tem como objetivo preparar mão de obra qualificada para atuar em um dos setores que mais cresce no Estado.

Os cursos abrangem seis áreas estratégicas da indústria: Automação, Celulose & Papel, Eletrotécnica, Logística, Mecânica e Química. As aulas serão oferecidas nos períodos integral e noturno, de acordo com a disponibilidade de cada município. Os participantes também receberão com bolsas mensais de até R$ 1.500, garantindo apoio financeiro durante o período de formação.

De acordo com Arnaldo Milan de Souza, gerente de Pessoas do Projeto Sucuriú, a qualificação profissional é uma das frentes do investimento que a empresa tem feito na região. “Mais do que construir uma nova fábrica, estamos investindo em gente, em educação e em oportunidades que vão transformar vidas”, afirma.

O diretor-regional do Senai, Rodolpho Mangialardo, ressalta que a parceria entre as instituições visa não apenas a formação, mas a empregabilidade. “Estamos preparando os profissionais com antecedência para garantir que, quando a planta industrial iniciar as operações, não haja falta de mão de obra qualificada”, explica.