Projeto “Câmara vai à Escola” aproxima os jovens da política e cidadania

A juventude de Aparecida do Taboado está protagonizando uma verdadeira aula de cidadania na prática. Com o início da edição 2025 do projeto “Câmara vai à Escola”, promovido pela Câmara Municipal, os estudantes da rede pública e privada passam a vivenciar de perto o funcionamento do Poder Legislativo e a importância do envolvimento ativo na construção de uma sociedade mais justa, participativa e democrática.

Escola Frei Vital de Garibaldi foi a primeira a receber o projeto da Câmara Municipal (Foto: Sara Protz/Assessoria)

A iniciativa, que une educação cívica, protagonismo juvenil e diálogo institucional, busca aproximar os jovens do papel dos três poderes da República.

Durante as visitas, os alunos participam de palestras educativas, simulam sessões legislativas e, por meio da eleição de delegados estudantis, têm a oportunidade de ocupar simbolicamente a tribuna da Câmara para apresentar propostas e demandas.

Estudantes interagem durante as palestras (Foto: Sarah Protz/Assessoria)

“Mais do que ensinar sobre política, queremos formar jovens conscientes do seu papel na sociedade. O ‘Câmara vai à Escola’ dá voz e vez à juventude”, destacou o presidente da Câmara Municipal, vereador Ber Galter.

A ação conta com o envolvimento direto dos vereadores Ber Galter (presidente), Cláudia Padim, Dra. Amanda Tolentino, Matheus Costa, Jucleber Bim, Mauro Sampaio, Amanda da Saúde, Patrícia da Saúde, Gilsinho do Binega e Marcelo Jardineiro, além de servidores do Legislativo, que acompanham as atividades nas escolas.

Jovens são estimulados a assumir protagonismo na vida pública (Foto: Sarah Protz/Assessoria)

O projeto também prevê visitas pedagógicas à Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) e ao Congresso Nacional, em Brasília, ampliando a compreensão dos alunos sobre a atuação legislativa em diferentes esferas e reforçando o aprendizado vivenciado nas escolas do município.

Com foco em educação política, consciência social e empoderamento juvenil, o “Câmara vai à Escola” vai muito além de uma atividade institucional — é um investimento direto na formação de uma nova geração de cidadãos comprometidos com os valores democráticos, a ética pública e o futuro da cidade.

Cronograma das visitas – Edição 2025

26/05 – Segunda-feira

E.E. Frei Vital de Garibaldi

Vespertino: 13h30

27/05 – Terça-feira

E.E. Georgina de Oliveira Rocha

Matutino: 7h30 às 9h