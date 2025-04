Projeto de lei  que isenta IPTU de ruas esburacadas e sem iluminação pública pode ser vetado: César Moreth explica inconstitucionalidade

Entrevista

Publicitário Luis Benedetti fala sobre como as empresas podem impulsionar resultados

O publicitário paulistano e dono da agência Di Ideia, Luis Benedetti, participou do quadro “Vitrine de Negócios” do Programa Microfone Aberto desta quarta-feira (9) e destacou como as empresas podem impulsionar resultados e divulgar diferenciais através da propaganda. Ele atua há 19 anos no mercado publicitário de Dourados. “Dourados cresceu demais e desenvolveu muito. Hoje, […]