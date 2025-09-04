Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início RCN 67

POLÍTICA

Projeto que amplia limite de empréstimos da MSGÁS é pauta na Alems

Segundo o Executivo, o aumento da margem de financiamento e convênios é necessário para viabilizar investimentos na política energética estadual

Karina Anunciato

Sessão ordinário começa às 9h (Foto: Reprodução/ ALMS)
Sessão ordinário começa às 9h (Foto: Reprodução/ ALMS)

Os deputados estaduais de Mato Grosso do Sul devem analisar, na sessão desta quinta-feira (4), em segunda discussão, um projeto do governo que autoriza a Companhia de Gás do Estado (MSGÁS) a ampliar o limite de financiamentos e convênios. A proposta eleva a capacidade de R$ 70 milhões para R$ 350 milhões — um valor cinco vezes maior.

Segundo o Executivo, o teto atual está defasado, já que a última atualização foi feita em 2002. O governo argumenta que a mudança é necessária para garantir investimentos na política energética estadual.

Além desse texto, outros cinco projetos estão na pauta da Ordem do Dia.

Projetos em Destaque

Entre eles, o de autoria da deputada Gleice Jane (PT), que cria a “Semana de Educação e Conscientização sobre Segurança Digital para Crianças e Adolescentes”, batizada de Segurança em Rede. A campanha deve ocorrer sempre na terceira semana de maio.

Em discussão única, os parlamentares também vão analisar a criação do “Diploma e da Medalha do Mérito Legislativo em Homenagem ao Cooperativismo”, proposta pelo deputado Professor Rinaldo Modesto (Podemos). A honraria será concedida a pessoas e instituições que se destacarem na área.

Outros projetos tratam de homenagens: um concede a Comenda do Mérito Legislativo e dois propõem Título de Cidadão Sul-mato-grossense.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos