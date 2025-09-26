Quadrilha especializada em furtar caminhonetes é presa em Campo Grande

Quatro pessoas foram presas por integrar uma quadrilha especializada no furto de caminhonetes de luxo en Campo Grande. Segundo o delegado, Erasmo Cubas, responsável pela investigação, os criminosos usavam técnicas avançadas e equipamentos eletrônicos para acessar os veículos, criar novas chaves e levá-los rapidamente até a fronteira com o Paraguai, onde eram revendidos.

As investigações começaram após o primeiro furto ser registrado em Maracaju, quando a polícia passou a monitorar os suspeitos. Durante as diligências, equipes de inteligência da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos (Defurv) flagraram um dos integrantes dentro de uma SW4 pronta para ser levada. Na mesma ação, outro criminoso foi preso em um carro de apoio. Ambos eram de fora do estado, vindos de Minas Gerais e Santa Catarina.

O grupo agia de forma organizada. Enquanto alguns integrantes eram responsáveis por abrir e preparar os veículos, outros conduziam até a fronteira. O delegado explicou que, a cada caminhonete entregue, os criminosos recebiam entre R$ 8 mil e R$ 9 mil, enquanto os líderes do esquema trocavam os veículos por grande quantidades de drogas. Em apenas cinco dias, eles conseguiram furtar e levar quatro caminhonetes ao Paraguai.

Além dos dois presos em Campo Grande, outro integrante foi capturado em Maracaju e um quarto foi detido no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, quando tentava fugir. A polícia estima que pelo menos outras três pessoas participem da quadrilha. Um dos veículos foi recuperado e devolvido ao proprietário.

De acordo com a Polícia Civil, a quadrilha tinha ligação com organizações criminosas e recebia apoio logístico para hospedagem e transporte. As investigações continuam para identificar os demais envolvidos e impedir novas ações do grupo na região.