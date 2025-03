Quaresma: um tempo de reflexão, conversão e cuidado com o mundo

A Quaresma já começou, e para os católicos esse período representa um momento de preparação para a Páscoa. Dom Luiz Knupp, bispo da Diocese de Três Lagoas, explicou o significado desse tempo litúrgico e como ele pode transformar a vida dos fiéis.

Segundo o bispo, a Quaresma é um chamado à conversão. “Precisamos fazer uma passagem para Deus, rever nossos atos e alinhar nossa vida com o projeto divino”, destacou.

A Igreja propõe três práticas tradicionais durante esse período: oração, jejum e esmola. A oração fortalece a intimidade com Deus, o jejum ajuda no autocontrole e no combate ao egoísmo, e a esmola vai além da doação material, representando um compromisso real com a fraternidade e o cuidado com o próximo.