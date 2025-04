Quatro regiões da Capital vão receber novas arenas esportivas

PONTA PORÃ

Golpista se passava por PF para aplicar golpes em mulheres

A Polícia Civil de Ponta Porã prendeu um homem de 25 anos, no último domingo (30/3), após denúncias de que ele teria se passado por policial federal para aplicar golpes em mulheres. De acordo as com informações polícias, a vítima conheceu o suspeito há cerca de três semanas antes da prisão. Ele afirmou ser policial […]