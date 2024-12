Quinta-feira é de alerta para chuva intensa em MS

O tempo nesta quinta-feira (26), pós feriado de Natal, segue com instabilidade em Mato Grosso do Sul. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), todos os municípios do estado estão sob dois avisos de chuva intensa.

Nas regiões Noroeste, Leste e Nordeste, 37 municípios estão sob o aviso laranja de perigo para chuva intensa. Nestes locais, o acumulado pode alcançar os 100 milímetros de chuva no dia, com ventos de até 100 quilômetros por hora.

Além disso, as 79 cidades do estado estão sob aviso amarelo de perigo potencial de chuva intensa com acumulado de até 50 milímetros por dia, com rajadas de vento de até 60 quilômetros por hora.

Essa situação meteorológica ocorre devido ao avanço de uma frente fria, aliado à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica.