Diesel registra queda de mais de 2,6% em maio após novo corte da Petrobras

O preço do diesel voltou a cair no Brasil. Levantamento realizado pelo Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL) aponta que, na primeira quinzena de maio, os valores médios do diesel comum e do tipo S-10 recuaram 2,65% e 2,62%, respectivamente, em relação à primeira metade de abril. As reduções ocorrem após o terceiro reajuste negativo promovido pela Petrobras em 2025. Isso se refletiu nas bombas de combustível de todas as regiões do país.

Recuo médio representa queda de R$ 0,17 por litro

Segundo o IPTL, o diesel comum fechou a primeira quinzena de maio com preço médio de R$ 6,25, enquanto o diesel S-10 chegou a R$ 6,31. O recuo de mais de 2,6% equivale a uma redução de R$ 0,17 por litro. Este valor supera o corte anterior aplicado pela Petrobras às distribuidoras, de R$ 0,16.

Para Renato Mascarenhas, diretor da Edenred Mobilidade, o recuo é sinal de que o repasse chegou efetivamente ao consumidor. “Esse movimento mostra que o corte anunciado já está sendo sentido nas bombas, o que contribui para aliviar os custos com abastecimento”, analisou.

Sul tem os menores preços; Acre lidera entre os mais altos

Todas as regiões acompanharam a tendência de queda, com destaque para o Sul, que registrou as maiores reduções nacionais: 3,37% no diesel comum e 3,03% no S-10. O diesel mais barato do país foi encontrado na região: R$ 6,03 para o comum e R$ 6,09 para o S-10.

Por outro lado, o Acre apresentou as médias mais altas. Mesmo com queda de 0,89%, o diesel comum foi vendido a R$ 7,78. O S-10 recuou 1,78%, mas manteve média elevada: R$ 7,73.

Estados do Nordeste e Norte lideram nos extremos da tabela

Entre os estados com menor preço, Pernambuco teve o litro de S-10 mais barato do país, com média de R$ 5,95 após uma redução de 4,49%. No Paraná, o diesel comum foi vendido a R$ 6,00, após queda de 3,85%.

Já o Amazonas seguiu na contramão da média nacional, com alta de 0,86% no diesel comum, chegando a R$ 7,00. O S-10 também subiu no estado, com variação de 0,28%, sendo vendido a R$ 7,05.