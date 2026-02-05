Ratificação da Convenção TIR coloca Campo Grande no centro do comércio internacional

A ratificação da Convenção TIR, tratado internacional multilateral que permite que mercadorias lacradas cruzem fronteiras com o mínimo de inspeções burocráticas, pelo Governo Brasileiro representa um avanço estratégico para o comércio exterior e coloca Campo Grande em posição de destaque no cenário internacional.
A medida fortalece a Rota Bioceânica e consolida a Capital como hub logístico de integração entre o Brasil e os mercados do Pacífico.
Localizada no eixo do corredor bioceânico, Campo Grande deixa de ser apenas um ponto de passagem e passa a concentrar oportunidades ligadas à logística internacional. O novo cenário amplia o potencial de atração de portos secos, centros de distribuição, armazéns e serviços especializados.
Desburocratização e Competitividade
O principal benefício do sistema TIR é a simplificação do transporte internacional de cargas. As mercadorias passam a ser lacradas na origem e fiscalizadas apenas no destino final, com conferência documental ao longo do trajeto.
A medida pode reduzir em até 80% o tempo de espera nas fronteiras entre Brasil, Paraguai, Argentina e Chile. O impacto direto é a redução de custos logísticos e o aumento da competitividade dos produtos sul-mato-grossenses, especialmente no acesso aos mercados asiáticos via portos chilenos.
De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades), a Rota Bioceânica, agora fortalecida pela Convenção TIR, amplia o potencial econômico de Mato Grosso do Sul.
Desafios e Próximos Passos
Além das obras estruturantes em andamento, como a Ponte Internacional entre Porto Murtinho e Carmelo Peralta e a pavimentação do Chaco paraguaio, o município atua na governança da Rota Bioceânica em articulação com os países envolvidos.
O avanço estratégico também impõe desafios, como segurança no transporte, condições de trabalho dos caminhoneiros, harmonização legislativa, infraestrutura e qualificação profissional. Para Campo Grande, o desafio é transformar eficiência logística em desenvolvimento sustentável e melhoria da qualidade de vida da população.
*Com informações da Prefeitura de Campo Grande