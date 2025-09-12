Ratinho exalta Casa dos Sonhos, debate autismo e confirma apoio a Riedel

O apresentador e empresário Carlos Roberto Massa, o Ratinho, esteve em Campo Grande, nesta quinta-feira (11), onde participou do lançamento do programa Assomasul Gov MS 4.0. Ele aproveitou para declarar apoio ao governador Eduardo Riedel (PP) nas eleições de 2026. A presença de Ratinho mobilizou prefeitos, gestores e autoridades estaduais. Isso reforçou pautas de inclusão e sinalizou articulações políticas para o próximo pleito.

Parceria da Massa FM e Grupo RCN no MS

Ratinho também destacou o papel estratégico da Massa FM e do Grupo RCN na comunicação e mobilização popular em Mato Grosso do Sul. Presente em Campo Grande, Dourados e Três Lagoas, a Massa FM cobre aproximadamente 85% do território estadual. Isso garante alcance às principais cidades e comunidades do estado.

Durante a entrevista, ele elogiou a promoção Casa dos Sonhos, que vai entregar casas mobiliadas e novas em cada uma dessas cidades. Ele destacou o impacto social da iniciativa.

“Eu acho que essas parcerias são importantes, estão procurando o bem da população. Eu acho que o trabalho que o Mato Grosso do Sul tem feito, o governo do estado e essas cidades, é importante. Porém, tem que ter uma comunicação do lado para dizer o que estão fazendo. Eu acho que a Massa tem feito isso muito bem”, afirmou.

Para Ratinho, a emissora atua com “boa vontade e abrangência”, ajudando a divulgar ações relevantes e aproximar gestores da população. Ele reforçou que campanhas como a Casa dos Sonhos demonstram compromisso social:

“Eu acho que essa promoção é espetacular. Eu gostaria que viessem mais promoções dessa que pudessem ajudar mais a população.”

A menção à parceria evidencia como meios de comunicação regionais têm papel fundamental para conectar governo, empresas e sociedade. Isso fortalece a cidadania e potencializa iniciativas de impacto. A presença de Ratinho em Campo Grande, portanto, não apenas consolidou apoios políticos e reforçou pautas sociais. Também destacou o poder de iniciativas de mídia local em promover transformação e engajamento comunitário.

É preciso discutir o transtorno do espectro autista

Durante o evento, promovido pela Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul) com apoio do Governo do Estado, foram anunciados investimentos de R$ 6,5 milhões. Estes investimentos visam oferecer cursos de pós-graduação gratuitos a servidores municipais. As áreas incluem autismo, alfabetização e letramento, gestão do esporte e lazer e licitações e contratos. Este programa atende, inicialmente, 44 municípios, com previsão de alcançar todos os 79 do estado.

Ratinho destacou a importância de discutir o transtorno do espectro autista, lembrando que casos de grau leve muitas vezes passam despercebidos. “Autistas não são doentes, são gênios”, afirmou. Ele defendeu maior preparo de professores e gestores para reconhecer sinais e adaptar o atendimento. O apresentador ressaltou que sua vinda a Mato Grosso do Sul tinha como objetivo reforçar essa pauta social. Além disso, ele elogiou a seriedade com que o estado trata o tema.

Apoio a Riedel em 2026

Em entrevista exclusiva à Rádio Massa Campo Grande, Ratinho surpreendeu ao declarar apoio antecipado a Riedel. “Já é uma declaração de apoio para 2026. Eu vou apoiar o Riedel para que ele continue sendo candidato. Vou pedir voto para ele”, disse, elogiando a administração estadual: “O estado está indo muito melhor do que todo mundo imaginava”. Ele também reconheceu que, em 2022, apoiou outro candidato por gratidão pessoal, mas agora aposta no desempenho de Riedel à frente do governo.

O governador recebeu o gesto com gratidão e destacou a importância do programa para fortalecer os municípios. A prefeita Adriane Lopes (PP) e lideranças municipais também acompanharam a agenda. A visita de Ratinho, combinando discussão sobre inclusão e declaração política, gerou forte repercussão em Mato Grosso do Sul. Isso sinaliza alianças estratégicas no cenário eleitoral que se aproxima.