Receita Federal inicia hoje prazo para declaração do IRPF; em MS são esperadas 672 mil

A partir desta segunda-feira (17), a Receita Federal começa a receber as declarações do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF). Em Mato Grosso do Sul são esperadas 672 mil declarações. Em 2024, aqui no estado foram feitas 627 mil declarações.

Em todo o país, a Receita espera receber 46,2 milhões declarações do IRPF este ano, contra 43,2 milhões no ano passado, acréscimo de quase 7%.

Segundo a Receita Federal, este ano as pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888,00 em 20204 são obrigadas da declarar o imposto. Aquelas que obtiveram receita bruta da atividade rural acima de R$ 169.440,00 também precisam declarar.

O Programa Gerador da Declaração (PGD) para computador, já está disponível no site da Receita Federal, ou pelo sistema “Meu Imposto de Renda”, nova solução on-line para celulares e tablets, com acesso a partir do dia 1º de abril.

O prazo de entrega da declaração anual do IRPF 2025, ano-calendário 2024, começou às 8h desta segunda-feira (17) e termina às 23h59 do dia de 30 de maio.

As pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888, assim como aquelas que obtiveram receita bruta da atividade rural acima de R$ 169.440, são obrigadas a declarar. As pessoas que receberam até dois salários mínimos mensais durante 2024 estão dispensadas de fazer a declaração, salvo se se enquadrarem em outro critério de obrigatoriedade.

Restituição

Nas liberações de restituições, após as prioridades previstas em lei (idosos, pessoas com deficiência), quem fizer a declaração pré-preenchida e optar pelo recebimento da restituição via Pix deve receber mais rapidamente. Dentro de cada grupo, a regra geral é a de que aqueles que enviam a declaração mais cedo recebem a restituição primeiro. Consultas à restituição devem ser feitas na página da Receita Federal na internet ou no aplicativo da RFB para dispositivos móveis.

Confira a ordem de prioridades nas restituições:

1º) Idade igual ou superior a 80 anos;

2º) Idade igual ou superior a 60 anos, deficientes e portadores de moléstia grave;

3º) Pessoa que tenha maior fonte de renda vinda do magistério;

4º) Quem utilizou a declaração pré-preenchida e optou pela restituição no Pix;

5º) Quem utilizou a declaração pré-preenchida ou optou pela restituição no Pix;

6º) Demais contribuintes.

Para quem tiver imposto a pagar, o vencimento da primeira cota (ou cota única) será em 30 de maio. Eventuais demais cotas vencerão no último dia útil de cada mês subsequente, até a oitava cota, em 30 de dezembro.

*Com informações Receita Federal