Recursos destinados pelo FCO já somam R$ 560 milhões no estado em 2025

O Conselho Estadual do Fundo Constitucional do Centro Oeste (CEIF/FCO) já aprovou neste ano 204 cartas de empreendimentos que somam R$ 560,5 milhões. Deste total, R$ 185,3 milhões foram destinados a projetos do FCO Empresarial e R$ 375,1 milhões para o FCO Rural.

Os dados foram apresentados durante a 3º reunião ordinária do Conselho, realizada na Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc). Na ocasião, foram aprovadas de 99 cartas-consultas, sendo 25 do FCO Empresarial – R$ 35.106.996,79 e 74 cartas do FCO Rural – R$ 118.538.972,97, totalizando R$ 153.645.969,76. Os recursos contemplaram 44 municípios.

Entre os projetos empresariais foram contemplados os setores de comércio e serviços, indústria e turismo regional. Já nas cartas do FCO Rural a destinação foi para projetos de aquisição de bovinos, irrigação, armazéns, correção de solo, máquinas, reforma de pastagens , biogás, construção, cana-de-açúcar e energia fotovoltaica.