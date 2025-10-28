Reforma tributária para bares e restaurantes é tema do Encontro Abrasel em Dourados

Nesta quinta-feira (30), a Abrasel no MS realiza o Encontro Empresarial em Dourados, às 15 horas, no Vermelho Grill. O encontro é gratuito, aberto para associados e não associados e terá como tema principal a Reforma Tributária para Empresários de Bares e Restaurantes, com o palestrante Luís Poleis, que é contador e especialista em reforma e planejamento tributário e lucro real, focado em reduzir a carga de impostos para clientes.

Em sua palestra, ele irá trazer sua vasta experiência adquirida ao longo de mais de 20 anos no ramo da contabilidade e seis anos como consultor financeiro do Sebrae/MS, para falar sobre a reforma tributária e seus efeitos para os restaurantes, além das alíquotas específicas e dinâmicas para o setor de alimentação fora do lar.

Os Encontros Empresariais da Abrasel no MS acontecem uma vez ao mês e reúnem os empresários para assistirem palestras com temas relevantes para o setor. “Nossos encontros já são tradicionais na Capital e agora estamos levando para Dourados e abrindo para não associados também, pois entendemos a importância do setor de bares e restaurantes na maior cidade do interior do Estado e queremos contribuir com o seu desenvolvimento”, explicou o presidente da Abrasel no MS, João Francisco Denardi.

“Além disso, queremos apresentar a nossa entidade aos empresários que ainda não a conhecem, mostrando os benefícios exclusivos de ser associado Abrasel, tanto os benefícios financeiros, quanto as parcerias vantajosas. E, ao final, confraternizar e aproveitar para ouvir os empresários e suas demandas”, reforçou o presidente. (Com informações da assessoria)

Serviço:

Encontro Empresarial em Dourados

Público-alvo: empresários de bares e restaurantes associados ou não associados

Data e horário: 30 de outubro, às 15h

Local: Vermelho Grill – Av. Dom Redovino, 1845

Inscrições gratuitas e informações: 67 99221-5808