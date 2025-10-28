Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início RCN 67

Encontro Empresarial

Reforma tributária para bares e restaurantes é tema do Encontro Abrasel em Dourados

Kátia Kuratone

Luís Poleis é contador e especialista em reforma e planejamento tributário e lucro real, focado em reduzir a carga de impostos para clientes. (Foto: Arquivo Massa FM)
Luís Poleis é contador e especialista em reforma e planejamento tributário e lucro real, focado em reduzir a carga de impostos para clientes. (Foto: Arquivo Massa FM)

Nesta quinta-feira (30), a Abrasel no MS realiza o Encontro Empresarial em Dourados, às 15 horas, no Vermelho Grill. O encontro é gratuito, aberto para associados e não associados e terá como tema principal a Reforma Tributária para Empresários de Bares e Restaurantes, com o palestrante Luís Poleis, que é contador e especialista em reforma e planejamento tributário e lucro real, focado em reduzir a carga de impostos para clientes.

Em sua palestra, ele irá trazer sua vasta experiência adquirida ao longo de mais de 20 anos no ramo da contabilidade e seis anos como consultor financeiro do Sebrae/MS, para falar sobre a reforma tributária e seus efeitos para os restaurantes, além das alíquotas específicas e dinâmicas para o setor de alimentação fora do lar.

Os Encontros Empresariais da Abrasel no MS acontecem uma vez ao mês e reúnem os empresários para assistirem palestras com temas relevantes para o setor. “Nossos encontros já são tradicionais na Capital e agora estamos levando para Dourados e abrindo para não associados também, pois entendemos a importância do setor de bares e restaurantes na maior cidade do interior do Estado e queremos contribuir com o seu desenvolvimento”, explicou o presidente da Abrasel no MS, João Francisco Denardi.

“Além disso, queremos apresentar a nossa entidade aos empresários que ainda não a conhecem, mostrando os benefícios exclusivos de ser associado Abrasel, tanto os benefícios financeiros, quanto as parcerias vantajosas. E, ao final, confraternizar e aproveitar para ouvir os empresários e suas demandas”, reforçou o presidente. (Com informações da assessoria)

Serviço:

Encontro Empresarial em Dourados

Público-alvo: empresários de bares e restaurantes associados ou não associados

Data e horário: 30 de outubro, às 15h

Local: Vermelho Grill – Av. Dom Redovino, 1845

Inscrições gratuitas e informações: 67 99221-5808

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos