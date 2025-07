Reintegração de posse termina com apreensão de 656 kg de maconha em Campo Grande

Uma operação de reintegração de posse resultou na apreensão de 656,2 quilos de maconha na noite de sexta-feira (11), no Bairro Tarumã, em Campo Grande. A droga foi encontrada dentro de um imóvel invadido, localizado na Rua Zona Sul.

De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada para acompanhar o cumprimento de um mandado judicial de reintegração de posse, com a presença de um oficial de justiça. Ao chegar ao endereço, foi necessário chamar um chaveiro para abrir o portão que dava acesso ao quintal da residência.

No interior do imóvel, os policiais se depararam com um veículo Honda Civic visivelmente desmontado. Durante a abordagem, foi percebido um forte odor de maconha vindo do automóvel. Em seguida, os agentes entraram na casa e localizaram diversos fardos da droga armazenados em um dos cômodos.

Apreensão e Investigação

O laudo preliminar confirmou o peso total de 656,2 quilos de droga. Todo o material foi apreendido e encaminhado à Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar), onde o caso será investigado. A ocorrência também foi registrada na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.

A Polícia Civil agora apura quem ocupava ilegalmente o imóvel e qual seria a relação dos ocupantes com o entorpecente encontrado. A suspeita é de que a residência estivesse sendo usada como depósito para o tráfico.