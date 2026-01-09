Reme divulga convocados para diversos cargos na educação de Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande publicou nesta sexta-feira (9), em edição extra do Diário Oficial, a lista de convocados para diversos cargos na Rede Municipal de Educação (Reme). A convocação inclui dezenas de profissionais para funções como assistente educacional, assistente de educação infantil, merendeiro, inspetor, entre outros.
Diversidade de cargos e setores atendidos
A publicação oficial trouxe os nomes dos candidatos selecionados para atuar em diversos setores da educação municipal, com destaque para os seguintes cargos: assistente de educação infantil, assistente educacional inclusivo, assistente agropecuário, monitor, merendeiro, inspetor, auxiliar de manutenção e assistente de secretária. Os novos convocados terão a oportunidade de contribuir diretamente no dia a dia das escolas e unidades educacionais da Capital.
Como se apresentar
De acordo com o edital publicado no Diário Oficial, os convocados devem comparecer à data, horário e local estabelecidos para a entrega da documentação e comprovação das informações prestadas durante a inscrição. O objetivo é garantir a veracidade dos dados fornecidos pelos candidatos, além de formalizar o processo de ingresso no serviço público.
Processos seletivos em andamento
A lista de convocados de hoje faz parte de um processo seletivo contínuo promovido pela Reme, visando atender às diversas necessidades da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande. A diversidade de cargos convocados mostra a amplitude das áreas de atuação dentro das escolas, desde a educação inclusiva até a alimentação escolar e manutenção predial.
A Secretaria Municipal de Educação (Semed) tem trabalhado para expandir e melhorar a qualidade dos serviços oferecidos às crianças e adolescentes da rede pública, com um olhar atento à eficiência na gestão de recursos humanos e materiais.
Como consultar a lista
Os interessados podem conferir a relação completa dos convocados e os detalhes sobre o procedimento de apresentação dos documentos diretamente no Diário Oficial do Município, acessando a edição extra publicada nesta sexta-feira (9). O link para a lista e para os editais pode ser acessado aqui