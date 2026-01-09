Reme divulga convocados para diversos cargos na educação de Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande publicou nesta sexta-feira (9), em edição extra do Diário Oficial, a lista de convocados para diversos cargos na Rede Municipal de Educação (Reme). A convocação inclui dezenas de profissionais para funções como assistente educacional, assistente de educação infantil, merendeiro, inspetor, entre outros.

Diversidade de cargos e setores atendidos

A publicação oficial trouxe os nomes dos candidatos selecionados para atuar em diversos setores da educação municipal, com destaque para os seguintes cargos: assistente de educação infantil, assistente educacional inclusivo, assistente agropecuário, monitor, merendeiro, inspetor, auxiliar de manutenção e assistente de secretária. Os novos convocados terão a oportunidade de contribuir diretamente no dia a dia das escolas e unidades educacionais da Capital.

Como se apresentar

De acordo com o edital publicado no Diário Oficial, os convocados devem comparecer à data, horário e local estabelecidos para a entrega da documentação e comprovação das informações prestadas durante a inscrição. O objetivo é garantir a veracidade dos dados fornecidos pelos candidatos, além de formalizar o processo de ingresso no serviço público.