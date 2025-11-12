Resultado das provas objetivas do CNU 2025 será divulgado nesta quarta

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e a Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgam a partir das 16 horas (horário de Brasília) desta quarta-feira (12) os resultados definitivos das provas objetivas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2). As provas foram realizadas em 5 de outubro, em 228 cidades de todo o país.

Os candidatos devem acessar as notas finais e os gabaritos definitivos no site da FGV.

Somente seguem para a prova discursiva, a segunda etapa do processo seletivo, os candidatos que obtiverem na prova objetiva as notas mínimas necessárias para cada cargo/especialidade e para cada modalidade de concorrência.

A prova discursiva será aplicada em 7 de dezembro, nas mesmas localidades da primeira fase.

Os candidatos que concorrem às vagas reservadas também estão sendo convocados nesta quarta-feira (12) para realizar os procedimentos de verificação da condição declarada no momento de inscrição. As cotas previstas na legislação brasileira são para pessoas com deficiência (PCD), pessoas negras, indígenas e quilombolas.

Nesta mesma data, também serão convocados para enviar títulos para avaliação aqueles candidatos que concorrem a determinados cargos do CNU 2025.

A documentação, por exemplo de conclusão de uma pós-graduação, mestrado ou doutorado, deverá ser enviada via up-load, entre esta quinta-feira (13) e 19 de novembro.

Para saber a nota final na prova objetiva, os candidatos podem acessar a Página de Acompanhamento do concurso no site da FGV, banca examinadora do certame, com Cadastro de Pessoa Física (CPF) e senha individual da plataforma Gov.br.

Em todos os resultados individuais, os candidatos poderão consultar a nota da prova objetiva, a situação na prova (aprovado ou eliminado) e a classificação para as fases 2, 3 e 4, quando for o caso.

O MGI informa que foi disponibilizado aos candidatos um extrato do resultado, que conterá os detalhes das notas da prova.

Esse documento permitirá a cada candidato entender a composição da própria nota. Nele constam o número de acertos e a nota obtida nas provas objetivas de conhecimentos gerais.