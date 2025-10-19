Retomada da UFN3 deve avançar com entrega de orçamentos à Petrobras até o fim de outubro

O processo de retomada da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados (UFN3), em Três Lagoas, está prestes a dar mais um passo importante. De acordo com o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruck, as empresas contratadas pela Petrobras para elaborar os orçamentos da obra devem entregar suas propostas até o dia 30 de outubro.

“Eu tenho ligado praticamente toda semana para a Petrobras para perguntar como está o andamento. Agora, no dia 30 de outubro, teremos a entrega oficial das empresas que foram contactadas pela Petrobras para fazer o orçamento da UFN3, estimado em cerca de 800 milhões de dólares”, afirmou Verruck em entrevista ao Grupo RCN de Comunicação.

Segundo o secretário, a Petrobras dividiu o empreendimento em blocos, e cada empresa apresentará o custo estimado de um deles. “A ideia é que o processo seja mais rápido e eficiente. Após essa fase, a Petrobras deve se posicionar oficialmente em novembro”, explicou.

Verruck disse ainda que a sinalização da estatal é positiva. “O que nos anima é que a Petrobras acaba de inaugurar uma unidade em Sergipe, mostrando seu retorno efetivo com a produção de fertilizantes. Isso reforça o posicionamento estratégico da empresa de voltar a investir nesse setor. Acredito que poderemos ter alguma novidade contratual já em fevereiro”, destacou.