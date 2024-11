Reunião do Comitê de Combate ao Aedes aegypti ocorrerá nesta quinta-feira

Servidores municipais receberão 13º salário em dezembro

A folha de pagamento do município atende aproximadamente 2 mil servidores Os servidores municipais de Paranaíba devem receber o 13º salário em parcela única no dia 13 de dezembro, conforme anunciado pelo prefeito, Maycol Queiroz. O salário, referente ao mês de dezembro será antecipado e pago em 19 de dezembro. A folha de pagamento do […]