Riedel e Marçal vistoriam obras do asfalto no Grande Água Boa em Dourados 

O governador Eduardo Riedel e o prefeito Marçal Filho fizeram uma rápida vistoria nas obras do asfalto do Jardim Água Boa em Dourados, por conta da chuva que caiu na cidade no momento da agenda. Os dois se encontraram na Rua Mato Grosso esquina com a Palmeiras e acompanhados de uma grande comitiva de assessores e autoridades, andaram uma quadra em direção a Rua Ediberto Celestino de Oliveira, onde gravaram um vídeo para as redes sociais e em seguida entraram em seus carros, rumo ao bairro Guaicurus.

“A obra está ficando de alta qualidade, que é o mais importante, recurso bem aplicado para atender milhares de pessoas dessa região e assim desenvolvendo os nossos municípios”, destacou o governador.

“Esse aqui é o maior bairro de Dourados e por muitos anos ficou com o asfalto completamente deteriorado e a população ansiava muito por esse investimento e o Governador Eduardo Riedel aportou recursos e hoje vivemos uma outra realidade, uma obra muito bem feita, graças a parceria Prefeitura e Governo do Estado”, ressaltou o prefeito.

Investimentos

As obras de recapeamento asfáltico, drenagem e sinalização viária do quadrilátero formado pelas ruas Cuiabá, Itamarati, Cafelândia e Ediberto Celestino de Oliveira, no Jardim Água Boa receberam investimento de R$ 17 milhões do Governo do Estado.

As obras foram divididas em dois setores, sendo que o primeiro, o Setor 7, abrange o quadrilátero entre as ruas Cuiabá e Itamarati, e entre as ruas Cafelândia e Ediberto Celestino de Oliveira. Essa etapa contou com um investimento de R$ 8.135.000 milhões.

Já o Setor 8, que fica entre as ruas Itamarati e Áurea de Mattos Carvalho, e entre as ruas Cafelândia e Ediberto Celestino de Oliveira, terá um investimento total de R$ 9.400.000. Juntas, as duas frentes somam R$ 17.535.000 em recursos aplicados na melhoria da infraestrutura urbana da região.