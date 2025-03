Rivais, Adriane e Rose poderão estar juntas

O inimaginável pode acontecer na política de Mato Grosso do Sul com as rivais nas eleições para Prefeitura de Campo Grande, Adriane Lopes (PP) e Rose Modesto (União Brasil), caminhando juntas. Isso está para acontecer com a proposta da criação de federação entre o PP e União Brasil. As negociações estão avançandíssimas na cúpula nacional das agremiações.

A ideia é unir os dois partidos já para as eleições de 2026. Se isso acontecer, Adriane Lopes e Rose Modesto vão estar no mesmo palanque eleitoral presidencial e para governador do estado.

Na federação, os partidos agem como se fossem agremiação única e não podem apoiar candidatos diferentes para governador e presidente da República. E eles terão que se aturar, no mínimo, por 4 anos juntos.

Em Mato Grosso do Sul, Rose – que foi a grande rival da Adriane na corrida eleitoral para prefeitura da Capital – e a prefeita reeleita terão que conviver pacificamente e caminharem juntas nas próximas eleições majoritárias.

Rose é hoje uma das grandes lideranças nacionais do União Brasil e está sob a sua responsabilidade a montagem de chapas de deputados federais no País todo. A proposta é eleger uma grande bancada federal. Com a federação, ela terá de atuar junto com o PP para formação de chapas. Os dois partidos terão de montar chapa única nas eleições tanto para deputados federais quanto para deputados estaduais.

Os partidos deixarão as diferenças de lado para caminharem de mãos dadas nas próximas eleições.

