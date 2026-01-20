Rota Cine MS estreia primeira oficina no MIS e abre caminho para produtores audiovisuais

O Rota Cine MS, iniciativa que visa impulsionar o setor audiovisual em Mato Grosso do Sul, dá início às suas atividades com uma oficina gratuita, de grande relevância para os produtores de cinema e audiovisual do estado. A oficina, intitulada “Do Papel à Tela: Como Viabilizar seu Projeto Audiovisual Fora do Eixo”, acontecerá entre 26 e 30 de janeiro de 2026, no Museu da Imagem e do Som (MIS), em Campo Grande. A programação será realizada das 18h às 22h e visa ajudar produtores locais a transformar suas ideias cinematográficas em projetos reais e financiáveis.

Ministrada por Tania Sozza e Fabio Flecha, ambos com mais de 20 anos de experiência no mercado audiovisual e fundadores da Render Brasil Produções, que acumula 17 filmes premiados, a oficina vai fornecer aos participantes as ferramentas necessárias para o desenvolvimento e viabilização de seus projetos. Serão 20 horas de carga horária distribuídas ao longo de cinco dias, com temas que incluem a distribuição no circuito de cinema comercial, o acesso a plataformas de streaming e licenciamento de obras para canais de TV.

Capacitação para Projetos Independentes de Alto Impacto

A oficina tem como objetivo principal capacitar os produtores locais a entenderem como viabilizar projetos cinematográficos, mesmo com orçamentos mais enxutos, um fator crucial no contexto do cinema fora do eixo.

“Vamos mostrar aos participantes como transformar ideias criativas em projetos viáveis, com muita técnica, inteligência executiva e estratégias de baixo custo, sem perder o impacto artístico”, afirma Fabio Flecha.

Com o crescente protagonismo do cinema independente, especialmente o realizado fora dos grandes centros urbanos, essa oficina se torna uma oportunidade importante para que os produtores de Mato Grosso do Sul aprendam a navegar nas diferentes etapas do processo cinematográfico. Além disso, o evento reforça a importância da viabilidade financeira e logística para a produção de filmes com qualidade técnica e artística.

A Importância do Rota Cine MS para o Mercado Audiovisual Local

A iniciativa Rota Cine MS não se limita apenas à oferta de capacitação. Ela visa integrar os produtores locais ao mercado audiovisual nacional e até internacional. O cenário do audiovisual em Mato Grosso do Sul tem ganhado cada vez mais visibilidade, com a crescente produção de conteúdos que falam diretamente sobre a realidade e cultura do estado.

Este programa, promovido com apoio do Sebrae MS, não só visa aprimorar as habilidades técnicas dos produtores, mas também buscar soluções inovadoras para a viabilização de produções de baixo orçamento, criando um ecossistema audiovisual no estado que se destaca pela autenticidade e força criativa. A oficina “Do Papel à Tela” se torna, assim, o primeiro passo importante para muitos profissionais que buscam inserir suas produções no mercado cinematográfico, tanto no circuito comercial quanto em plataformas digitais.

O Impacto Local e o Apoio Institucional

O evento conta com o apoio do Instituto Curumins, que desempenha um papel fundamental na implementação do Rota Cine MS. O projeto também é viabilizado pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Cultura e com o apoio de recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB). Esses apoios demonstram o esforço do governo em fortalecer a cultura audiovisual no estado, especialmente entre os produtores independentes que têm dificuldades em obter apoio financeiro e institucional.

A iniciativa também é parte de um movimento mais amplo de valorização da produção cultural local.