Salão Paroquial do Santuário em Aparecida do Taboado está em fase final de reconstrução

A comunidade católica de Aparecida do Taboado em breve contará com um novo e moderno Salão Paroquial, que está sendo reconstruído no Santuário Diocesano de Nossa Senhora Aparecida.

Com capacidade para até 4 mil pessoas, o espaço será um dos maiores da Diocese de Três Lagoas.

Segundo o pároco, padre José Maria, das 11 etapas previstas no projeto, 7 já foram concluídas, e as obras avançam agora para a fase final.

A antiga estrutura foi totalmente demolida para dar lugar ao novo salão, que está sendo erguido com recursos arrecadados por meio de doações da própria comunidade local.

A iniciativa conta com o apoio da Diocese de Três Lagoas, que acompanha e supervisiona a execução do projeto. No entanto, o padre destaca que ainda são necessárias contribuições financeiras para concluir os últimos estágios da construção.

Para quem quiser colaborar, a chave Pix para doações é: (67) 98143-3511.

A nova estrutura deve se tornar um importante espaço para encontros religiosos, eventos comunitários e ações sociais promovidas pela Paróquia.

