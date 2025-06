Sanesul usa energia solar para impulsionar eficiência no saneamento de MS

Durante a Semana do Meio Ambiente, a busca por soluções que aliem eficiência e preservação voltou ao centro do debate. O setor de saneamento em Mato Grosso do Sul tem mostrado que é possível unir os dois caminhos. A Sanesul, empresa responsável pelo abastecimento de água e coleta de esgoto no estado, vem adotando medidas que conciliam tecnologia e responsabilidade ambiental.

Além dos investimentos em infraestrutura para ampliar os serviços de água e esgoto, a companhia tem apostado na energia solar como alternativa sustentável. Desde setembro de 2024, quando suas usinas solares começaram a operar, a Sanesul já economizou mais de R$ 4,1 milhões em energia elétrica.

Com capacidade instalada de 5,5 megawatts-pico (MWp), as usinas geram cerca de 1 milhão de kWh por mês. Esse volume é o suficiente para abastecer aproximadamente 10 mil residências. Ele cobre 15% da demanda energética da empresa. Isso representa um passo significativo rumo a uma operação mais econômica e menos poluente.

“A ideia é simples: produzir com mais eficiência e impactar menos o meio ambiente”, resume Elthon Santos Teixeira, gerente de Desenvolvimento Operacional da Sanesul.

Ele explica que a energia solar tem atendido principalmente as unidades de baixa tensão e que a meta é continuar avançando.

Mais eficiência com menos impacto

O diretor de Engenharia e Meio Ambiente, Leopoldo Godoy do Espírito Santo, lembra que o saneamento, por si só, já contribui para a saúde ambiental.

“Mas quando conseguimos agregar fontes limpas de energia, potencializamos esses benefícios. É uma forma de modernizar os processos e alinhar nossa atuação aos desafios ambientais da atualidade”, avalia.

Além da produção própria de energia, a Sanesul também estuda a migração de unidades de média e alta tensão para o mercado livre de energia. Isso pode gerar uma economia adicional de até 30% nos custos operacionais.

Durante a Semana do Meio Ambiente, as ações da empresa refletem um compromisso cada vez mais presente com a sustentabilidade. Isso ocorre nas obras que levam água e esgoto para mais regiões e na adoção de tecnologias que reduzem impactos e aumentam a eficiência.

