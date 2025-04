Santuário publica nota de pesar e missa das 19h será em intenção de Francisco

O Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Campo Grande, emitiu nota pelo falecimento do Papa Francisco, ocorrido nesta segunda-feira (21). Conforme a nota, publicada nas redes sociais do santuário, em sinal de luto e reverência a bandeira do Vaticano – hastaeda por ocasião do ano jubilar ficará em meia altura durante uma semana.

Na nota o Santuário também convida os fiéis a se unirem em oração pelo Papa Francisco. “A missa das 19h será celebrada com a intenção especial pelo sufrágio da alma do Papa Francisco, pedindo ao Senhor para que o acolha na eternidade com misericórdia e paz”, diz trecho da nota.

Íntegra da nota

“O Santuário Estadual de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, com profundo pesar e em espírito de comunhão com toda a Igreja, comunica o falecimento do Santo Padre, Papa Francisco, ocorrido na manhã desta segunda-feira (21), aos 88 anos de idade.

Em sinal de luto e reverência, informamos que a bandeira do Vaticano, hateada em nosso Santuário por ocasião do Ano Jubilar, permanecerá a meia altura durante uma semana, até a finalização dos ritos fúnebres em Roma.

Convidamos todos os fiéis a se unirem em oração pelo descanso eterno do Santo Padre. A Missa das 19h de hoje será celebrada com a intenção especial pelo sufrágio da alma do Papa Francisco, pedindo ao Senhor que o acolha na eternidade com misericórdia e paz.”