Início RCN 67

Empreendedorismo

Sebrae/MS abre inscrições para nova turma do Empretec em Dourados

Kátia Kuratone

As inscrições para o Empretec estão abertas até 22 de agosto. (Divulgação/Sebrae)
As inscrições para o seminário Empretec, que será realizado de 1º a 6 de setembro, das 8h às 18h, no Escritório Regional do Sebrae em Dourados, estão abertas até 22 de agosto. Os interessados podem garantir a vaga, por meio de formulário eletrônico.

A analista-técnica do Sebrae/MS, Paula Yuri Shimonishi, destaca que o curso vai além do conteúdo técnico, trabalhando aspectos fundamentais do comportamento empreendedor.

“O participante é desafiado a identificar e desenvolver comportamentos essenciais, como persistência, busca de oportunidades, planejamento, gestão de riscos e foco em resultados. Isso gera mais clareza para definir objetivos, planejar estratégias e tomar decisões assertivas, preparando o empreendedor não só para iniciar ou aprimorar o negócio, mas também para sustentar o crescimento a longo prazo, enfrentando desafios com mais segurança e visão estratégica”, explica.

A capacitação é intensiva, com 60 horas de imersão e entre as competências desenvolvidas estão: identificar oportunidades, tomar iniciativas para riscos calculados, manter persistência, exigir qualidade, comprometimento e eficiência ao estabelecer metas, ampliar a rede de contatos, conquistar autoconfiança e buscar informações estratégicas para aprimorar o planejamento e o monitoramento do negócio.

Serviço – Empretec em Dourados

Data: 1º a 6 de setembro

Hora: 08h às 18h

Valor: R$ 1.490,00

Inscrições: https://forms.gle/dXnJPhwcQKN6FPYp8

Local: Sebrae em Dourados (Avenida Joaquim Teixeira Alves, 4705, Vila Industrial)

