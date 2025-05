Segurados do INSS podem requerer devolução de descontos indevidos

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que tiveram valores descontados indevidamente podem requerer a devolução a partir desta quarta-feira (14). Segundo a Agência Brasil, o pedido deve ser feito por meio do aplicativo “Meu INSS”, site, ou pelo número 135.

Quase 9 milhões de segurados começaram a ser notificados ontem (13) sobre os descontos por entidades e associações. No caso dos que não usam meios eletrônicos, o governo negocia com os Correios a abertura da rede de 8,5 mil agências para atendimento presencial.

Orientações

Para acessar a notificação, o segurado precisa baixar gratuitamente o aplicativo na loja virtual, criar conta com login e senha e seguir as instruções.