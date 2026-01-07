Sejusp compra 90 viaturas e reforça armas; pacote passa de R$ 26 mi

O Governo de Mato Grosso do Sul formalizou uma série de contratos para modernizar a estrutura das forças de segurança do Estado. Publicados nesta quarta-feira (07), os documentos tratam da compra de novas viaturas e de veículos voltados a operações específicas. Além disso, incluem armamento em um pacote que ultrapassa R$ 26 milhões. Isso mira, sobretudo, a capacidade de resposta do policiamento ostensivo.

90 Trailblazer para o policiamento ostensivo

A principal aquisição do conjunto é a compra de 90 viaturas caracterizadas da Chevrolet, modelo Trailblazer LT, fechada com a General Motors do Brasil. Pelo contrato nº 173/2025, cada unidade foi negociada por R$ 289.017,00, somando R$ 26.011.530,00 apenas nesta contratação. O veículo é movido a diesel, com tração 4×4, e foi descrito pela Sejusp como uma opção robusta para missões mais exigentes.

Neste ponto, o foco anunciado foi a renovação da frota pesada. Viaturas maiores costumam ser demandadas em deslocamentos longos e ações em áreas de difícil acesso. Também são necessárias em operações que exigem mais resistência do equipamento. Além disso, o contrato foi firmado com vigência de 12 meses, dentro do rito administrativo adotado para esse tipo de compra.

Armamento, manutenção e reforço de mobilidade

Paralelamente, o arsenal da Polícia Militar foi reforçado com a formalização do contrato nº 41/2025 com a Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC). Este contrato é para aquisição de espingardas calibre 12, ao custo total de R$ 156.780,48. Na leitura da Sejusp, a medida complementa o conjunto de equipamentos destinados ao trabalho diário da corporação.

Ao mesmo tempo, a manutenção preventiva e corretiva do armamento já existente entrou na lista de prioridades. O governo prorrogou por mais 12 meses, até dezembro de 2026, um contrato de manutenção preventiva e corretiva. Isso inclui fornecimento de peças de reposição. Assim, além de comprar, o Estado tenta garantir que o que já está em uso permaneça funcionando. Essa medida evita que parte do equipamento fique indisponível por falta de revisão.

O pacote inclui ainda a compra de um veículo utilitário multitarefas (UTV), voltado a deslocamentos em terrenos difíceis, ao custo de R$ 627.700,00. Por fim, foi homologada a aquisição de seis viaturas tipo SUV médio, sem compartimento de presos. Estas são destinadas ao Programa Escola Segura da Polícia Militar, com valor total de R$ 1.074.949,98.

No conjunto, os contratos mostram uma estratégia de reforço que combina renovação de frota, continuidade de manutenção e compra de equipamentos para frentes específicas.