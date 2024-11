Semana começa com tempo estável e altas temperaturas em Três Lagoas

EDUCAÇÃO

Inscrições para vestibular e Passe UFMS encerram nesta semana

Os interessados em concorrer a uma das vagas para cursos de graduação presenciais e a distância com ingresso em 2025 devem se inscrever no Vestibular e no Programa de Avaliação Seriada Seletiva (PASSE) UFMS até quarta-feira, 13, em ingresso.ufms.br O Vestibular está marcado para o dia 1º de dezembro, com início às 8h e término às 13h, no […]