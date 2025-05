Semana termina com 1,8 mil vagas disponíveis na Capital

Palestra

Deputado federal e influenciador digital Nikolas Ferreira estará nesta sexta na Expoagro

Com milhões de seguidores nas redes sociais e forte presença no cenário nacional, o deputado federal e influenciador digital, Nikolas Ferreira realiza nesta sexta (16), às 10h, a palestra “A Importância da Comunicação”, no Pavilhão de Eventos do Parque de Exposições João Humberto de Carvalho, na Expoagro 2025. A expectativa em torno da palestra é […]