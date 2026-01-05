Serviço emergencial pode causar falta d’água em bairros de Três Lagoas

A Sanesul informou que a unidade de Três Lagoas realiza um serviço emergencial de conserto na rede de abastecimento, o que pode provocar falta d’água e/ou baixa pressão em diversos bairros da cidade. As regiões afetadas são Vila Piloto, Jardim do Ypês I, II, III e IV, Jardim Alvorada, Vila Alegre, Parque das Mangueiras, Quinta da Lagoa, Portal das Águas, Terras do Jupiá, Bosque das Araras, Jupiá e áreas adjacentes.

De acordo com a concessionária, a previsão é de que o fornecimento de água seja normalizado até as 22h. A empresa informou ainda que está empenhada para minimizar o tempo de execução do serviço e reduzir os transtornos à população.

A Sanesul reforça a importância de os imóveis possuírem caixa d’água, o que garante o abastecimento durante interrupções temporárias causadas por manutenções ou reparos emergenciais. A concessionária também orienta para o uso consciente da água e o combate ao desperdício no dia a dia.