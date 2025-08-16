Setor de serviços impulsiona geração de empregos em Três Lagoas

Três Lagoas encerrou o primeiro semestre de 2025 com saldo positivo de 1.510 empregos com carteira assinada, conforme dados do Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). O resultado representa a diferença entre as 16.392 admissões e os 14.882 desligamentos registrados entre janeiro e junho no município.

O setor de serviços foi o principal responsável pelo desempenho, com saldo de 1.083 vagas. Na sequência, aparecem construção (207), indústria (173) e comércio (132). A agropecuária foi o único segmento a registrar resultado negativo no período, com 85 postos a menos.

Somente em junho, último mês do levantamento, o saldo de empregos formais em Três Lagoas foi de 475, resultado de 2.534 admissões e 2.059 desligamentos. O setor de serviços liderou novamente (198), seguido por construção (175), indústria (56) e comércio (51). A agropecuária apresentou saldo negativo de 5 vagas.

No comparativo estadual, Três Lagoas liderou a geração de empregos em junho no Mato Grosso do Sul, à frente de Campo Grande (366), Chapadão do Sul (275), Costa Rica (179) e Ribas do Rio Pardo (151). Já os menores saldos foram registrados em Caarapó (-106), Corguinho (-98), Aparecida do Taboado (-89), Sonora (-36) e Fátima do Sul