Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início RCN 67

IPTU EM DEBATE

Setor Imobiliário pede segurança jurídica no IPTU e rejeita reajuste por decreto

Adriano Hany

Entidades do mercado imobiliário defendem segurança jurídica no IPTU em Campo Grande
Setor imobiliário defende que qualquer aumento real do IPTU passe pela Câmara e não por decreto. Foto: Adriano Hany

O setor imobiliário de Campo Grande colocou no centro do debate a necessidade de segurança jurídica no IPTU. Eles pedem que eventuais mudanças de base de cálculo não sejam realizadas por decreto. Entidades e especialistas defendem que qualquer aumento real seja discutido e votado em plenário. Assim, critérios definidos em lei e transparência no processo podem evitar incertezas que afetem famílias e investimentos.

No campo jurídico, foi lembrado o entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 741): é inconstitucional atualizar a base de cálculo do IPTU por decreto quando isso implicar aumento real do tributo. Foi ressaltado, ainda, que a Emenda Constitucional nº 132/2023 reforça a necessidade de a lei municipal estabelecer previamente os critérios de atualização. Por decreto, somente a correção monetária limitada à inflação poderia ser aplicada.

Vereador André Salineiro. Foto: Izaías Medeiros/CMCG

Nesse contexto, o vereador André Salineiro (PL) informa que está ouvindo entidades do setor, especialistas e representantes da sociedade civil antes da votação do projeto enviado pela Prefeitura. O objetivo, afirma, é equilibrar arrecadação com previsibilidade e proteção ao contribuinte.

“Precisamos equilibrar a arrecadação sem sufocar famílias, sem desestimular o setor imobiliário e sem permitir arbitrariedades. Por isso, estou ouvindo com atenção todos os setores envolvidos antes da votação”, disse o parlamentar. Ele reforçou o papel do Legislativo na mediação entre receita pública e desenvolvimento.

Medidas Propostas e Impactos no Setor Imobiliário

Como medida prática, foi sugerido pela ABMI e por representantes do segmento que a Câmara apresente emenda corretiva ao artigo 148-D. A emenda deve explicitar que apenas a correção inflacionária possa ocorrer por decreto. Qualquer aumento real, por sua vez, deve passar pelo crivo dos vereadores.

Para a vice-presidente do Creci-MS, Simone Leal, a correção do valor venal acima da inflação inviabiliza negócios e pode afastar empresas em fase de chegada. Isso teria efeitos negativos sobre emprego, renda e produção habitacional. “O setor imobiliário e a construção civil são a galinha dos ovos de ouro das cidades. Quando pressionados por excesso de tributos e segurança jurídica, recuam — e com eles recuam os investimentos e o crescimento”, afirma.

Ao final, o segmento sustenta que a saída passa por clareza normativa, emenda corretiva e respeito ao rito legislativo. Dessa forma, é possível compatibilizar arrecadação responsável com ambiente favorável ao investimento e à moradia.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos