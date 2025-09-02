Veículos de Comunicação
Início RCN 67

oportunidade

Seu comércio em destaque: seja parceiro da promoção que está movimentando o MS!

Fernando Miranda

Seu comércio em destaque: seja parceiro da promoção que está movimentando o MS!

O Grupo RCN de Comunicação está realizando A Casa dos Sonhos, uma das maiores promoções já vistas em Mato Grosso do Sul — e você pode colocar o seu negócio no centro dessa grande ação.

A campanha já está acontecendo em Três Lagoas, Dourados e Campo Grande e vai sortear 3 casas completas, uma em cada cidade, além de 459 prêmios instantâneos em dinheiro, distribuídos pela roleta virtual da promoção.

E qual a vantagem para o seu comércio?

Ao se tornar parceiro, sua loja, restaurante ou serviço entra na lista oficial de empresas participantes, divulgada em rádios, redes sociais, site e eventos presenciais da campanha. Isso significa mais visibilidade, mais clientes e mais vendas.

Além de impulsionar o movimento no seu estabelecimento, seus clientes terão um motivo a mais para comprar com você: a chance real de ganhar prêmios valiosos, incluindo uma casa novinha, mobiliada, com energia solar, internet e 1 ano de supermercado grátis.

Período da promoção

  • Participação: de 8 de julho de 2025 a 17 de fevereiro de 2026
  • Sorteios das casas:
    • Três Lagoas – 29/03/2026
    • Dourados – 12/04/2026
    • Campo Grande – 26/04/2026

Como funciona para o cliente

A cada compra no seu estabelecimento, o consumidor recebe um giro da roleta virtual, podendo ganhar prêmios instantâneos de R$ 50, R$ 100 ou R$ 250. Além disso, ele concorre a participar da grande final que sorteará as casas.

Como funciona para o parceiro

  • Sua marca presente em campanhas de rádio, redes sociais e site oficial
  • Divulgação nos eventos presenciais da promoção
  • Aumento do fluxo de clientes e fortalecimento da sua marca na cidade
⚠ Vagas limitadas para empresas parceiras! Quem entra primeiro garante mais destaque e aproveita todo o período de divulgação da campanha.

Quero ser parceiro agora!
Participe da promoção A Casa dos Sonhos e coloque seu comércio em destaque, atraindo milhares de consumidores em Mato Grosso do Sul. Garanta visibilidade, mais clientes e mais vendas aproveitando a força dessa grande campanha!

Escolha sua cidade e fale no WhatsApp

Três Lagoas
Campo Grande
Dourados

