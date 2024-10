Sexta-feira será de tempo instável em MS

Nesta sexta-feira (25), a previsão para Campo Grande e outras regiões de Mato Grosso do Sul indica um clima instável. A capital deve registrar máximas de 32°C com chance de pancadas de chuva e trovoadas durante a tarde e a noite. O índice UV também está elevado, exigindo cuidados extras para quem for se expor ao sol. A umidade relativa do ar fica em torno de 67%.

No sábado, Campo Grande terá tempo mais ameno, com probabilidade alta de chuvas na parte da manhã, e a temperatura variando entre 23°C e 30°C. O restante do estado também segue essa tendência de tempo chuvoso pela manhã, especialmente nas regiões leste e sudeste. No entanto, as condições devem melhorar ao longo do dia, e as chuvas diminuem até o início da noite​

Para o domingo, a previsão é de tempo mais seco, com a possibilidade de chuvas praticamente nula, mantendo temperaturas entre 23°C e 32°C. A capital e a região sul terão um dia com poucas nuvens, mas o índice de radiação UV permanecerá elevado.

Interior

Em Dourados, a previsão é semelhante, com máxima de 31°C e altas chances de chuva durante a tarde, acompanhada de trovoadas ocasionais. A umidade relativa do ar deve se manter em torno de 65%, contribuindo para a sensação de tempo abafado​.

No município de Três Lagoas, as temperaturas podem alcançar 33°C. A previsão aponta para sol forte pela manhã e aumento da nebulosidade no período da tarde, quando há previsão de chuvas isoladas e pancadas de curta duração. Os moradores devem estar preparados para a possibilidade de ventos moderados e trovoadas​.

Já em Corumbá, a sexta-feira será marcada por calor intenso, com temperaturas próximas de 34°C. A região do Pantanal deve registrar tempo parcialmente nublado, mas há menor probabilidade de chuva se comparado com as outras regiões. Ainda assim, os ventos podem atingir rajadas de 20 a 30 km/h ao longo do dia​.

Para o fim de semana, o estado terá uma trégua nas chuvas no domingo, quando as temperaturas variam entre 23°C e 32°C em Campo Grande e demais municípios. A previsão aponta para um dia de poucas nuvens, mas com índice UV elevado em todas as regiões​