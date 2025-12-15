Contratação de shows artísticos movimenta agenda cultural em Dourados no mês de dezembro

A agenda cultural de dezembro em Dourados foi impulsionada por contratações artísticas oficializadas pelo Governo de Mato Grosso do Sul. Isso ocorreu por meio da Fundação de Cultura (FCMS). As publicações somam R$ 110.000,00 e integram a programação das festividades de aniversário do município. As apresentações estão previstas na Praça Antônio João, na região central da cidade.

De acordo com o material divulgado, as contratações foram realizadas por inexigibilidade de licitação. Elas foram vinculadas ao projeto “Ações Culturais Para o Fortalecimento de Mato Grosso do Sul”. Com isso, a programação reúne estilos diferentes. Estilos como sertanejo, samba e uma atração lúdica voltada ao público infantil.

Shows realizados nos dias 12 e 13 de dezembro

No cronograma apresentado, duas apresentações abriram a programação na semana anterior à publicação. No dia 12 de dezembro, a dupla Gilson e Junior teve show marcado para 20h. A duração foi estimada de 1h30 e o cachê de R$ 25.000,00. Já no dia 13 de dezembro, a atração indicada foi a dupla Patrícia & Adriana. A apresentação foi prevista para 21h e a contratação foi fixada em R$ 25.000,00.

Programação do dia 20 reúne atração infantil e shows noturnos

Para sábado, 20 de dezembro, a programação indicada concentra mais de uma atividade no mesmo dia. Isso combina ações de tarde e de noite. Primeiro, foi prevista a apresentação do grupo “Batucando Histórias”, descrita como atração artístico/circense. A partir das 16h, com duração estimada de 1h30 e valor de R$ 10.000,00.

Na sequência, o palco deve receber o grupo “Samba POP” às 20h, com contratação de R$ 25.000,00. Por fim, o encerramento foi programado com o “Trio Violada” às 22h, também com cachê de R$ 25.000,00.

Total dos cachês fecha em R$ 110 mil

Somados, os valores descritos na programação chegam a R$ 110.000,00. Isso considerando os dois shows do meio do mês e as três atrações previstas para o dia 20. Assim, o pacote de contratações concentra recursos em apresentações musicais e em uma atividade voltada ao público infantil. Todas no mesmo local.

Assinaturas e vigência dos contratos

Nos extratos, foi informado que os contratos foram assinados pelo diretor-presidente da Fundação de Cultura, Eduardo Mendes Pinto. A vigência foi vinculada às datas das apresentações e à execução do objeto contratado. Além disso, a realização em praça pública foi apontada como o local previsto para a programação.