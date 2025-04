SIG apreende quase 2 Kg de cocaína no bairro Vila Piloto

A Polícia Civil de Três Lagoas prendeu em flagrante, nesta terça-feira (1º), dois homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. A ação ocorreu após uma denúncia anônima indicar que os indivíduos embalavam substâncias ilícitas em uma residência no bairro Vila Piloto.

Investigadores do Setor de Investigações Gerais (SIG) se deslocaram até o endereço e, ao chegarem, identificaram sinais de atividade suspeita dentro do imóvel. O portão estava aberto, permitindo que a equipe visualizasse sacos plásticos e um pó branco espalhado pelo chão. Diante da situação, os policiais entraram na casa e encontraram aproximadamente 1,960 kg de cocaína, além de diversos materiais utilizados no preparo e comércio da droga, como sacos plásticos, uma balança de precisão e um liquidificador com resquícios da substância.

Um dos suspeitos assumiu a posse do entorpecente e afirmou que vendia a cocaína em grandes quantidades conforme a demanda. O outro indivíduo, que também estava no local, alegou ser usuário da droga. Segundo a polícia, a quantidade apreendida poderia render cerca de 5.880 porções para comercialização, evidenciando a dimensão da atividade criminosa.