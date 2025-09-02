Veículos de Comunicação
APANHOU ATE MORRER

SIG identifica autor de agressões que resultaram em morte de usuário de drogas no Novo Aeroporto

Vítima era suspeita de praticar furtos e foi espancada e morreu horas depois na UPA

Alfredo Neto

Ferimentos foram tão graves que vítima morreu horas depois de receber socorro médico: Divulgação/Polícia Civil
Ferimentos foram tão graves que vítima morreu horas depois de receber socorro médico: Divulgação/Polícia Civil

A Polícia Civil, por meio da Seção de Investigações Gerais (SIG), identificou e prendeu nesta segunda-feira (1º) o autor das agressões que causaram a morte de um homem de 34 anos, morador de rua, no bairro Jardim Novo Aeroporto, em Três Lagoas.

A vítima foi encontrada gravemente ferida na manhã de domingo (31) e chegou a ser socorrida pelo Samu, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com a polícia, o suspeito, de 27 anos, confessou ter espancado o homem com socos, chutes e um pedaço de madeira, alegando que teria reagido a um furto cometido pela vítima horas antes.

Durante as diligências, os investigadores apreenderam o objeto usado no crime e as roupas do autor. O caso segue em investigação para definir se ele responderá por lesão corporal seguida de morte ou homicídio.

