Simone Tebete sobre disputa eleitoral: "Somente em 2026"

DEFINIÇÃO
A ministra do Planejamento, Simone Tebet, indicou que a definição sobre sua participação na disputa eleitoral de 2026 deve ocorrer no próximo ano. Em entrevista, Tebet informou que a decisão será tomada em conjunto com o presidente Lula, com quem terá uma conversa entre o meio e o fim de janeiro. Segundo ela, Lula já manifestou o desejo de que se apresente como candidata ao Senado. A ministra disse que aguardará pesquisas e avaliações antes de bater o martelo, reforçando que pretende ajudar o país independentemente de ocupar ou não um mandato.
PT
O ex-vereador Idevaldo Claudino se filiou ao PT nesta sexta-feira, durante encontro com lideranças regionais do partido. Idevaldo se colocou à disposição do partido como pré-candidato à deputado estadual.