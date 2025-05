Sisep nega paralisação e afirma que obras no Jd. Noroeste seguem normas técnicas

O inquérito , instaurado pela 31ª Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social, investiga a execução do contrato firmado entre a Prefeitura de Campo Grande e uma empresa de construção civil.

A pasta afirma que está à disposição do órgão ministerial para prestar todos os esclarecimentos. Ela garante que os serviços seguem conforme o previsto no projeto.

Após a abertura de inquérito civil pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) para apurar supostas irregularidades nas obras de pavimentação e drenagem no bairro Jardim Noroeste, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) se manifestou oficialmente sobre o caso.

A secretaria reforçou ainda que a obra na Rua Urupês – mencionada na denúncia como paralisada – não está interrompida. Segundo a pasta, a drenagem já foi concluída.

Atualmente, estão em andamento os serviços de pavimentação, meio-fio e obras complementares na bacia de amortecimento. Esta bacia teria sofrido danos em decorrência das últimas chuvas.

Ainda conforme a nota, mais de 50% do cronograma da obra já foi executado. A Sisep reafirma seu compromisso com a transparência e o atendimento aos parâmetros técnicos estabelecidos nos contratos.

Próximos Passos da Apuração

O MPMS, por sua vez, segue com as investigações. Uma vistoria técnica será realizada com apoio da Secretaria de Desenvolvimento de Apoio às Atividades de Execução (Daex). O objetivo é verificar in loco a situação das obras e confirmar ou não a existência de eventuais falhas na ordem de execução dos serviços.

A apuração segue sob responsabilidade do promotor de Justiça Humberto Lapa Ferri. Ele reforça a importância da correta aplicação dos recursos públicos e do respeito aos princípios que regem a Administração Pública.