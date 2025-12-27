Solidariedade é sentimento do coração

Os vereadores de Três Lagoas aprovaram na última sessão ordinária proposta do prefeito municipal contemplando com um salário mínimo famílias que têm entre seus integrantes, idosos que exigem cuidados especiais. Essa iniciativa meritória do prefeito da cidade evidencia o quanto se faz necessário a atenção do poder público ao amparo à velhice. Não são poucas as famílias que têm entre seus membros pessoas idosas com deficiências decorrentes de distúrbios causados pela velhice ou por doenças, as quais acabam impossibilitando-as para a normalidade da vida em consequência de limitações de mobilidade parcial ou total. Três Lagoas é deficiente em casas de abrigos para idosos e em muitos casos muitas essas pessoas são encaminhadas para estabelecimentos pagos em cidades vizinhas a nossa.

Essa iniciativa fortalece as ações da rede pública de saúde, pois proporcionará um salário mínimo como contribuição ao familiar que acaba ficando indisponível para atividades externas remuneradas, por conta da necessidade e cuidados que idoso ou debilitado exige. A instituição do cuidador familiar demostra que o poder público busca alternativas para o atendimento a esse seguimento tão carente de atenção e que não é pequeno, já que a o brasileiro está prolongando o seu tempo de vida. Embora, esteja ao alcance de mais longevidade, o fato é que este tempo prolongado de vida deve ser com qualidade, ou seja, com saúde, exercícios de fisioterapia, além de cuidados diários e específicos com a saúde para amenizar os impactos causados pela falta de autonomia ou mobilidade. A independência e qualidade de vida é uma questão de atenção ao idoso.