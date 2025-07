Sorriso" volta a furtar e é capturado por populares após série de crimes em Três Lagoas

Flavio André Cordeiro, de 35 anos, mais conhecido como “Sorriso”, voltou a ser alvo de revolta popular após uma nova sequência de furtos em Três Lagoas (MS).

Capturado por moradores do bairro Vila Verde, próximo ao Jardim Imperial Sul, ele precisou ser encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com um ferimento na cabeça.

De acordo com relatos, Sorriso foi identificado como o autor do furto em um clube de festas localizado no Jardim Imperial, de onde foram levados um par de lavadoras de alta pressão, duas roçadeiras, dois televisores e outros objetos. No mesmo dia, ele também teria invadido um bar, de onde furtou um televisor e pacotes de cigarro.