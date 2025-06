Suspeito de homicídio em Água Clara morre após confronto com a Polícia Militar

O principal suspeito de assassinar Wender Eridielson da Silva foi morto em confronto com a Polícia Militar no domingo (22), um dia após o crime ocorrido em Água Clara (MS). A troca de tiros aconteceu em uma estrada vicinal próxima ao Córrego Boa Vista, na zona rural do município.

De acordo com a PM, após uma denúncia anônima sobre um motociclista em deslocamento pela região rural, as equipes iniciaram diligências para localizar Felipe Gabriel dos Santos Alencar, identificado como autor do homicídio ocorrido no dia anterior. Considerado altamente perigoso, ele foi localizado durante patrulhamento, quando os militares se depararam com uma motocicleta ocupada por dois homens.

Ao avistar a viatura, o passageiro desembarcou e apontou uma arma na direção dos policiais. Para conter a injusta agressão, os militares revidaram e atingiram o suspeito, que caiu ao solo com uma arma de fogo ao lado. Felipe Gabriel foi socorrido ainda com vida ao Hospital Municipal de Água Clara, mas morreu após cerca de 55 minutos de atendimento médico. A arma, uma pistola Beretta 9mm, foi recolhida e apresentada à Polícia Civil.

O homicídio ocorreu na manhã de sábado (21), no cruzamento das ruas Francisco Vieira e Nelson Ferreira Domingos, próximo ao Fórum da cidade. Wender foi baleado dentro de um carro. Outras duas pessoas também foram atingidas, entre elas G.V.D.J., ferido no pescoço. Mesmo ferido, ele dirigiu até o hospital em busca de socorro. A terceira vítima, M.V.S.S., relatou que Felipe havia discutido dias antes com um homem conhecido como “Macedo” e que momentos antes do crime também teria discutido com a companheira.