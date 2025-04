Suspeito de matar três pessoas queimadas é preso em Maracaju

A Policia Civil em Maracaju prendeu homem suspeito de ter matado três pessoas queimadas, sendo uma delas a ex-mulher, o companheiro dela à época e mais uma pessoa. Ele deve responder também pelo crime de feminicídio.

Segundo a polícia, o crime ocorreu em 2014 na Capital, quando o suspeito incendiou a casa em que todas as pessoas estavam. Uma quarta vítima teve lesões corporais gravíssimas, sobreviveu e ficou com graves sequelas.

A prisão do suspeito ocorreu no dia 24 de março em Maracaju, quando agentes do Setor de Investigações Gerais (SIG) da delegacia do município identificaram o local que funcionava como esconderijo do suspeito. A prisão dele foi informada nesta quinta-feira (10).