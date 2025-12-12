Suspeito morre após confrontar equipe do GETAM em área de mata no Jupiá

Um homem ainda não identificado morreu na tarde desta quinta-feira (11) após confronto com policiais do Grupamento Tático de Motos (GETAM) do 2º Batalhão da Polícia Militar, no distrito do Jupiá, em Três Lagoas. A ocorrência envolveu um veículo com registro de furto, porte ilegal de arma de fogo e intervenção policial com resultado morte.

Segundo o registro, a equipe recebeu informações de que um Chevrolet Celta preto, , furtado em Andradina (SP), havia entrado no Mato Grosso do Sul e estaria circulando na região do porto de areia, às margens do Rio Paraná. O motorista teria sido visto acompanhado de dois jovens, aparentemente menores de idade.

Ao chegar ao local, os policiais localizaram o Celta parado entre árvores próximas à margem do rio e iniciaram buscas. Durante a varredura, o suspeito — vestindo camiseta verde — correu em direção ao barranco e saltou para dentro do rio. Mesmo após ordem de abordagem, ele continuou fugindo sobre uma laje submersa e, em seguida, sacou uma arma calibre .22, disparando contra a equipe.