Suspeito morre após confrontar equipe do GETAM em área de mata no Jupiá

Veículo furtado em Andradina (SP) foi recuperado; arma de fogo foi apreendida

Alfredo Neto

Um homem ainda não identificado morreu na tarde desta quinta-feira (11) após confronto com policiais do Grupamento Tático de Motos (GETAM) do 2º Batalhão da Polícia Militar, no distrito do Jupiá, em Três Lagoas. A ocorrência envolveu um veículo com registro de furto, porte ilegal de arma de fogo e intervenção policial com resultado morte.

Segundo o registro, a equipe recebeu informações de que um Chevrolet Celta preto, , furtado em Andradina (SP), havia entrado no Mato Grosso do Sul e estaria circulando na região do porto de areia, às margens do Rio Paraná. O motorista teria sido visto acompanhado de dois jovens, aparentemente menores de idade.

Ao chegar ao local, os policiais localizaram o Celta parado entre árvores próximas à margem do rio e iniciaram buscas. Durante a varredura, o suspeito — vestindo camiseta verde — correu em direção ao barranco e saltou para dentro do rio. Mesmo após ordem de abordagem, ele continuou fugindo sobre uma laje submersa e, em seguida, sacou uma arma calibre .22, disparando contra a equipe.

Diante da agressão, os policiais revidaram e atingiram o suspeito, que caiu na água. Ele foi retirado do rio e levado pela Força Tática ao Hospital Auxiliadora, mas não resistiu. A arma usada no disparo foi recolhida no local.

As chaves do veículo estavam no bolso do autor. Testemunhas confirmaram que ele conduzia o carro furtado. Os outros dois indivíduos que estavam com ele fugiram para a mata e não foram encontrados.

O veículo e a arma apreendida foram apresentados na DEPAC. A Polícia Militar de São Paulo auxilia na identificação do suspeito, que aparenta ter entre 30 e 40 anos, magro, de pele parda e com tatuagens nas pernas.

