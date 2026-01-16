Tapetes ganham novo papel na casa

Durante muito tempo associado apenas à função de “limpar os pés”, o tapete mudou de status dentro de casa. Hoje, ele é tratado como peça-chave da decoração, capaz de transformar ambientes, trazer aconchego e até substituir o sofá como espaço preferido para descanso.

A mudança no olhar sobre o tapete acompanha a diversidade de modelos disponíveis no mercado. Há opções nacionais, artesanais, personalizadas, impermeáveis e indicadas tanto para áreas internas quanto externas. A escolha, segundo lojistas do setor, depende menos da moda e mais do diálogo com o ambiente.

A Importância do Tapete na Decoração Moderna

Tiago Ferzeli Foto: Karina Anunciato

“O tapete é a cereja do bolo. Ele conecta móveis, valoriza o espaço e muda completamente o clima da casa”, afirma o empresário Tiago Ferzeli, proprietário do Bazar Tapetes, loja tradicional do segmento.

Ao contrário do que se imagina, o tapete também tem espaço garantido em regiões de clima quente. Modelos de pelagem mais baixa, com maior densidade de fios, oferecem conforto térmico sem reter calor. Já os impermeáveis, feitos de corda náutica ou material vinílico, ganharam espaço em áreas gourmet, varandas e até cozinhas.

Cuidados e Durabilidade

Além da estética, a durabilidade do tapete está diretamente ligada aos cuidados no dia a dia. A recomendação é aspirar pelo menos uma vez por semana e realizar higienização completa uma ou duas vezes por ano, conforme o uso. Também é indicado expor a peça ao sol de forma indireta, para evitar desgaste.

Com tamanhos variados e possibilidade de corte sob medida, o tapete deixou de ser um item padronizado e passou a ser tratado quase como roupa: precisa ser “experimentado” antes de ir para casa. Algumas lojas já oferecem o serviço de levar a peça até o ambiente do cliente antes da compra.

Entre função, estética e conforto, o tapete reforça uma tendência: mais do que decorar, ele passou a definir como os espaços são usados no dia a dia.

